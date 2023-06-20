Энергетики подвели итоги участия в Петербургском международном экономическом форуме 2023

Подписание соглашения с ПАО «Совкомбанк». ФОТО: ПАО ГК «ТНС энерго»

В рамках подписанного соглашения с ПАО «Совкомбанк», банк выразил готовность предоставить финансирование для новых проектов компании, оказать помощь в оптимизации долгового портфеля и, при необходимости, организовать сопровождение выхода поставщика электроэнергии на публичные долговые рынки. Кроме того, соглашение предусматривает возможность участия «Совкомбанк Страхование» в оптимизации производственных и финансовых рисков на базе продуктов страхования.

Подписание Соглашения с правительством Воронежской области. ФОТО: ПАО ГК «ТНС энерго»

Также было подписано соглашение с правительством Воронежской области, в рамках которого стороны будут развивать интеллектуальный учет электроэнергии в многоквартирных домах на территории региона для обеспечения комфортной среды проживания, модернизации и внедрения цифровых инструментов для оперативного взаимодействия жителей региона и ресурсоснабжающих организаций.

Заключение Соглашения с правительством Новгородской области. ФОТО: ПАО ГК «ТНС энерго»

Два трехсторонних соглашения были заключены с правительством Новгородской и Пензенской области, а также с региональными университетами в целях развития и укрепления областного кадрового потенциала и резерва. Сотрудничество региона и компании в этой части внесет весомый вклад не только в социально-экономическое развитие, но и повысит инвестиционную привлекательность как Новгородской, так и Пензенской области.

Заключение Соглашения с правительством Пензенской области. ФОТО: ПАО ГК «ТНС энерго»

- Для группы компаний «ТНС энерго», как для гарантирующего поставщика в 11 регионах страны, развитие взаимовыгодного сотрудничества как с регионами, так и с банками, обладающими широкой филиальной сетью, является стратегическим и позволит укрепить позиции на рынке. Совместная работа в рамках подписанных соглашений поспособствует последовательному и эффективному развитию экономики регионов и страны в целом, - подчеркнула генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» Елена Стельнова.