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НовостиОбщество20 июня 2023 10:57

МЧС предупредило ярославцев об ухудшении погоды в ближайшие часы

Возможна гроза и сильные порывы ветра
Анастасия ГОЛУБЕВА
МЧС предупредило ярославцев об ухудшении погоды в ближайшие часы

МЧС предупредило ярославцев об ухудшении погоды в ближайшие часы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС предупредило ярославцев об ухудшении погоды в ближайшие часы. Примерно до 16 часов в некоторых районах Ярославской области ожидается гроза и усиление ветра – порывы могут достигать до 15 м/с. Такая погода сохранится и вечером тоже.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, обрушением ветхих крыш и конструкций, строительных кранов, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.