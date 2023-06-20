МЧС предупредило ярославцев об ухудшении погоды в ближайшие часы Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС предупредило ярославцев об ухудшении погоды в ближайшие часы. Примерно до 16 часов в некоторых районах Ярославской области ожидается гроза и усиление ветра – порывы могут достигать до 15 м/с. Такая погода сохранится и вечером тоже.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, обрушением ветхих крыш и конструкций, строительных кранов, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.