В Ярославской области 19 экскурсоводов и гидов-переводчиков сдали экзамен Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области 19 экскурсоводов и гидов-переводчиков сдали экзамен. Наш регион в числе лидеров по количеству аттестаций. По этому показателю в России он уступает только Санкт-Петербургу, Крыму и Татарстану.

- На очередном, уже 14-м по счету заседании областной комиссии по аттестации свои профессиональные знания, навыки и умения продемонстрировали 20 человек из Ярославля, Рыбинска, Углича, Переславля-Залесского и Ростова. Среди них – три гида-переводчика и два экскурсовода, аттестовавшихся по межрегиональным маршрутам (Ярославская и Костромская области). 19 участников выдержали экзамен успешно, - сообщили в правительстве региона.