Ярославцы за 5 месяцев заключили почти 2000 договоров на оказание дополнительных услуг «Ярэнерго»

Специалисты предлагают физическим и юридическим лицам более 10 видов дополнительных сервисов. ФОТО: ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго»

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Количество договоров на оказание дополнительных сервисов, заключенных с начала года жителями Ярославской области с филиалом ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго», составило 1957 шт. Это на 8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В основном, рост обеспечила услуга по сопровождению технологического присоединения под ключ. Количество договоров на этот вид работ увеличилось до 1531 шт. (+169%). При этом выполнение силами персонала «Ярэнерго» мероприятий, относящихся к компетенции заявителя, выбрали две трети (67%) обратившихся за подключением к электрическим сетям филиала.

Высокий спрос и на услуги по организации систем уличного освещения – за 5 месяцев текущего года заключено 78 договоров с администрациями органов местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

В настоящий момент филиал предлагает физическим и юридическим лицам более 10 видов дополнительных сервисов. Среди них – строительство и обслуживание систем наружного освещения, устройство архитектурно-художественной и праздничной подсветки зданий, сооружений и улиц, оперативно-техническое обслуживание объектов потребителя, сопровождение технологического присоединения, вынос сетей, испытание и диагностика электрооборудования, предоставление в пользование оборудования, консультационные и организационно-технические услуги.

– Работы проводятся квалифицированным персоналом «Ярэнерго» с надежным оборудованием, отвечающим всем установленным требованиям и стандартам. А наличие подразделений в каждом районе Ярославской области делает услуги филиала доступными всем жителям, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.

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Филиал ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго»

ИНН 6901067107