Прокуратура Ярославской области взяла на контроль пожар на складе лакокраски Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Прокуратура Ярославской области взяла на контроль установку причин пожара на складе лакокраски. Возгорание началось рано утром 20 июня. Пока сотрудники МЧС не сообщали о ликвидации пожара.

- По предварительной информации, пострадавших нет. Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выехал прокурор Ленинского района Ярославля Сергей Кальченко, - сообщили в пресс-службе ведомства.