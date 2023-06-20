Прокуратура Ярославской области взяла на контроль пожар на складе лакокраски
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Прокуратура Ярославской области взяла на контроль установку причин пожара на складе лакокраски. Возгорание началось рано утром 20 июня. Пока сотрудники МЧС не сообщали о ликвидации пожара.
- По предварительной информации, пострадавших нет. Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выехал прокурор Ленинского района Ярославля Сергей Кальченко, - сообщили в пресс-службе ведомства.