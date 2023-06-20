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НовостиОбщество20 июня 2023 8:55

Прокуратура Ярославской области взяла на контроль пожар на складе лакокраски

На месте происшествия работает прокурор Ленинского района
Анастасия ГОЛУБЕВА
Прокуратура Ярославской области взяла на контроль пожар на складе лакокраски

Прокуратура Ярославской области взяла на контроль пожар на складе лакокраски

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Прокуратура Ярославской области взяла на контроль установку причин пожара на складе лакокраски. Возгорание началось рано утром 20 июня. Пока сотрудники МЧС не сообщали о ликвидации пожара.

- По предварительной информации, пострадавших нет. Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выехал прокурор Ленинского района Ярославля Сергей Кальченко, - сообщили в пресс-службе ведомства.