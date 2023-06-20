«Ярэнерго» приглашает на «День клиента» 22 июня

Изображение: Филиал ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго»

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22 июня филиал ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго» приглашает жителей Ярославля и Ярославской области на «День клиента». Прием проводит и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко. Встречи проходят при поддержке общественного движения «Общероссийский народный фронт».

На «Дне клиента» руководство «Ярэнерго» отвечает на вопросы жителей, касающиеся электроснабжения и технологического присоединения к электрическим сетям.

Прием ведется по адресу: Ярославль, ул. Свободы, д.87а, каб. 203. Записаться можно по телефону (4852) 78-12-74.

Напомним, «День клиента» проходит еженедельно по четвергам. Этот формат внедрён для повышения качества коммуникации и обслуживания жителей региона.

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Филиал ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго»

ИНН 6901067107