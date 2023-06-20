В Ярославле объекты культурного наследия передадут инвесторам на 49 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле объекты культурного наследия передадут инвесторам на 49 лет. Об этом сообщили в мэрии города. Планируется, что после передачи памятников в пользование инвесторам, последние будут реставрировать объекты по мере надобности.

В мэрии отметили, что такие меры, возможно, приведут к сокращению расходов бюджетных средств на содержание муниципальных объектов культурного наследия, оплату штрафов и иных взысканий.