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НовостиОбщество20 июня 2023 8:14

В Ярославле объекты культурного наследия передадут инвесторам на 49 лет

Об этом сообщили мэрии города
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле объекты культурного наследия передадут инвесторам на 49 лет

В Ярославле объекты культурного наследия передадут инвесторам на 49 лет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле объекты культурного наследия передадут инвесторам на 49 лет. Об этом сообщили в мэрии города. Планируется, что после передачи памятников в пользование инвесторам, последние будут реставрировать объекты по мере надобности.

В мэрии отметили, что такие меры, возможно, приведут к сокращению расходов бюджетных средств на содержание муниципальных объектов культурного наследия, оплату штрафов и иных взысканий.