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НовостиОбщество20 июня 2023 7:01

Из Ярославля в Белгородскую область отправили 20 тонн гуманитарной помощи

Более восьми тысяч человек находятся в пунктах временного размещения
Анастасия ГОЛУБЕВА
Из Ярославля в Белгородскую область отправили 20 тонн гуманитарной помощи

Из Ярославля в Белгородскую область отправили 20 тонн гуманитарной помощи

Фото: Мэрия Ярославля

Из Ярославля в Белгородскую область отправили 20 тонн гуманитарной помощи для эвакуированных жителей. После обстрелов из приграничных районов было эвакуировано почти 60 тысяч человек. Многие из них отправились к родственникам, но более восьми тысяч человек находятся в пунктах временного размещения. Именно им и нужна помощь.

- Собрать все необходимое удалось благодаря неравнодушным гражданам. Также отправится дополнительная помощь военным: техника, инструменты и генераторы. Активисты со всего региона передают окопные свечи и маскировочные сети, - сообщили в мэрии Ярославля.