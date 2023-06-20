Из Ярославля в Белгородскую область отправили 20 тонн гуманитарной помощи Фото: Мэрия Ярославля

Из Ярославля в Белгородскую область отправили 20 тонн гуманитарной помощи для эвакуированных жителей. После обстрелов из приграничных районов было эвакуировано почти 60 тысяч человек. Многие из них отправились к родственникам, но более восьми тысяч человек находятся в пунктах временного размещения. Именно им и нужна помощь.

- Собрать все необходимое удалось благодаря неравнодушным гражданам. Также отправится дополнительная помощь военным: техника, инструменты и генераторы. Активисты со всего региона передают окопные свечи и маскировочные сети, - сообщили в мэрии Ярославля.