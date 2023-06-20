Рыбинск примет участие в акции «Огненные картины войны» Фото: Администрация Рыбинска

Рыбинск 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, примет участие в акции «Огненные картины войны». На площади Дворцы Спорта «Полет» из декоративных свечей создадут изображение памятника дважды Героя Советского Союза, генерала армии Павла Батова.

Акция начнется в 21:30, инсталляция будет составлена из шести тысяч свечей, которые разместят на картину, которую заранее нанесут на асфальт.

— Приглашаем всех желающих принять участие в акции. Помощь будет заключаться в подготовке изображения: расставление свечей в специальных стаканчиках с речным песком, а затем их зажжение, — рассказала начальник управления культуры администрации города Рыбинска Раиса Смирнова.