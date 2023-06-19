Мэрия Ярославля опубликовала список мест, запрещенных для купания Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Мэрия Ярославля опубликовала список мест, запрещенных для купания. В этих водоемах опасно купаться по разным причинам: плохое качество воды, неимение пляжа и многое другое. Местные власти призывают не оставлять детей без присмотра около воды.

Купаться запрещено в следующих местах:

1. В районе Юбилейного моста через Волгу в районе Тутаевского шоссе;

2. В районе Октябрьского моста через Волгу;

3. В Волге вдоль ограждения Северной водопроводной станции АО «Ярославльводоканал», а также часть акватории протяженностью 157 метров от северо-западного угла указанного ограждения вверх по течению реки до запрещающего знака в районе Павловского парка;

4. В районе Толбухинского моста через Которосль;

5. В районе железнодорожного моста через Которосль (улица Магистральная);

6. В районе нового моста через Которосль (район Которосльной набережной)

7. В районе старого моста через Которосль (район Которосльной набережной и поймы реки Которосли);

8. В районе Комсомольского моста через Которосль;

9. Обводненный карьер № 1,2 - в районе бывшей территории завода «Альтаир» - въезд со стороны улиц Волгоградской и Труфанова;

10. Обводненный карьер в районе улицы Шевелюха;

11. Обводненный карьер в районе улицы Папанина, у дома № 27;

12. Пруды в Петропавловском парке.