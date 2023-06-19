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НовостиОбщество19 июня 2023 13:30

В Ярославле Валентине Терешковой подарили монету с ее изображением

Тираж новой серебряной монеты – три тысячи штук
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле Валентине Терешковой подарили монету с ее изображением. ФОТО: ярославское отделение Банка России

В Ярославле Валентине Терешковой подарили монету с ее изображением. ФОТО: ярославское отделение Банка России

В Ярославле Валентине Терешковой подарили монету с ее изображением. Серебряная монета была выпущена Банком России и преподнесена первой женщине-космонавту 17 июня, в день 60-летия ее полета в космос.

- На монете – наша Чайка, о подвиге которой мы, ее земляки-ярославцы, говорим с особой гордостью, поскольку чувствуем сопричастность к этому выдающемуся событию в мировой космонавтике. С огромным волнением я вручаю ее главной героине наших торжеств, героине этой монеты, – сказала управляющий ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.

Тираж новой серебряной монеты – три тысячи штук. Каждая из них содержит более 30 граммов серебра 925-ой пробы.