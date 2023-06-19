В Рыбинске на четыре дня изменятся маршруты троллейбусов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Рыбинске на четыре дня изменится движение троллейбусов. С 1 по 4 июля транспорт будет идти через Соборную площадь, улицу Крестовую, далее по своим маршрутам. С 5 июля возвращается прежняя схема.

- С 1 по 4 июля Волжский мост будет полностью закрыт для движения транспортных средств. На этот период маршруты общественного транспорта организованы так, чтобы, перейдя через мост пешком, горожане могли максимально удобно пересесть на транспорт для дальнейшего передвижения, - сообщили в администрации Рыбинска.