Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июня 2023 12:05

В Рыбинске на четыре дня изменятся маршруты троллейбусов

Из-за закрытия Волжского моста
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске на четыре дня изменятся маршруты троллейбусов

В Рыбинске на четыре дня изменятся маршруты троллейбусов

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Рыбинске на четыре дня изменится движение троллейбусов. С 1 по 4 июля транспорт будет идти через Соборную площадь, улицу Крестовую, далее по своим маршрутам. С 5 июля возвращается прежняя схема.

- С 1 по 4 июля Волжский мост будет полностью закрыт для движения транспортных средств. На этот период маршруты общественного транспорта организованы так, чтобы, перейдя через мост пешком, горожане могли максимально удобно пересесть на транспорт для дальнейшего передвижения, - сообщили в администрации Рыбинска.