Ярославец заплатил штраф за курение на борту самолета

Ярославец заплатит штраф за курение на борту самолета. ФОТО: пресс-служба УТ МВД России по СФО

На рейсе «Москва-Новосибирск» летел 26-летний ярославец. В какой-то момент он решил пренебречь правилами безопасности и пошел курить в туалет самолета электронную сигарету. Представители авиакомпании сразу же сообщили о случившемся в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево. По прилете на борт прибыли сотрудники транспортной полиции.

- В отношении мужчины сотрудниками линейного отдела составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», который на сегодняшний день рассмотрен, правонарушитель подвергнут административному штрафу, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.