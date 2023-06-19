В Ярославле на улице Некрасова забил высокий фонтан. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле вчера, 18 июня, на улице Некрасова из-под земли забил высокий фонтан. Коммунальное ЧП произошло вечером воскресенья, ночью аварию удалось устранить. На местных жителях это никак не отразилось, об этом рассказали в региональном отделении МЧС.

Однако местные жители обрадовались случайно образовавшемуся фонтану и просили в соцсетях оставить этот водный объект. Помимо этого, его назвали фонтаном Петергофа и сравнили с танцующими фонтанами в Лас-Вегасе.

- При накручивании пожарной колонки произошел гидроудар из-за высокого давления на водопроводных сетях. Это штатная ситуация, которая случается часто. Сотрудники "Ярославльводоканала" ее устранили, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.