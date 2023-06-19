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НовостиПроисшествия19 июня 2023 10:08

В Ярославле за сутки при пожарах погибли два человека

Скорей всего, трагедии произошли из-за неправильного обращения с огнем
Анастасия ГОЛУБЕВА
Следователи проводят проверки всех обстоятельств произошедшего

Следователи проводят проверки всех обстоятельств произошедшего

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле сегодня, 19 июня, произошли сразу два пожара, в которых погибли люди.

Ночью возгорание началось улице Сергейцевской Заволжского района. Спасатели тушили огонь почти пять часов. К сожалению, трагедии избежать не удалось. В пожаре погиб 64-летний местный житель.

Сегодня же в квартире одной из многоэтажек на улице Алмазной вспыхнул огонь. В результате возгорания там погибла 54-летняя женщина. На месте происшествия также работали сотрудники МЧС.

- В обоих случаях в качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара следствием рассматривается неосторожное обращение с огнем. По факту произошедшего следственным отделом по Заволжскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области организованы доследственные проверки, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. По результатам доследственных проверок будут приняты процессуальные решения.