Филиал «Ярэнерго» завершил подсветку Ярославского планетария к юбилею полета Валентины Терешковой

В темное время суток Ярославский планетарий красив как никогда! ФОТО: ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Торжественное включение подсветки прошло накануне в ходе праздничных мероприятий, приуроченных к знаменательной дате – 60-летию со дня полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой в космос.

Официальное название планетария - культурно-просветительский центр имени В.В.Терешковой. Несколько лет назад планетарий уже был частично оформлен декоративным светом. Сегодня созданную атмосферу межзвездного пространства дополнила динамическая подсветка трех ярусов обсерватории и самого здания, а на куполе звездного зала, подчеркивая его объем, появились новые светоточки-звезды.

– Планетарий находится в центре Ярославля, с него начинается зона отдыха, популярная у ярославцев и гостей города. Поэтому он должен выглядеть ярко и эффектно. Завершить подсветку нужно было точно в срок, чтобы успеть к юбилею полета Валентины Терешковой. И мы сделали это! – рассказал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.

В 2023 году ярославские энергетики выполняют архитектурную подсветку еще ряда значимых для города и области административных зданий, храмов и памятников. Среди них памятник Л.В. Собинову, здание союза художников России, музей «Музыка и время». Работы проводятся в рамках масштабного контракта с правительством Ярославской области.