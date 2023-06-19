В Ярославле главным тренером «Шинника» стал Дмитрий Хомуха. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

В Ярославле главным тренером «Шинника» стал Дмитрий Хомуха. Контракт с ним футбольный клуб заключил на два года.

Дмитрий Хомуха является серебряным и бронзовым призером чемпионата России в составе ЦСКА, обладателем Кубка страны в составе грозненского «Терека». Он хорошо известен и ярославским любителям футбола. Играл за команду с 2001 по 2003 годы, провел в составе «Шинника» 69 игр, в которых забил 16 голов.

- На тренерской стезе Дмитрий Иванович выигрывал со сборной России (U-17) чемпионат Европы в 2013 году, завоевывал со сборной России (U-19) cеребряные медали европейского первенства в 2015 году. В прошлом сезон Дмитрий Иванович возглавлял команду «Калуга», - отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Бывший главный тренер «Шинника» Дмитрий Воецкий ушел со своего поста после того, как его контракт с клубом закончился.