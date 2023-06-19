В Ярославле при пожаре в жилом доме пострадали люди

В Ярославле 5 часов тушили жилой дом Фото: Виктор ДРАЧЕВ

19 июня около часа ночи в Ярославле загорелся жилой дом. Пожар произошел на улице 3-я Сергейцевская. На место выехали 6 единиц техники и 21 человек личного состава. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 6 часам утра.

- В результате пожара уничтожен дом, а также надворная пристройка. Поврежден пластиковый сайдинг соседнего дома, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

По данным службы, есть пострадавшие. КП-Ярославль запросила официальный комментарий у регионального отделения СКР.