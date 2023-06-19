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НовостиПроисшествия19 июня 2023 7:50

В Ярославле при пожаре в жилом доме пострадали люди

Его тушили около 5 часов
Рада Шпилевая
В Ярославле 5 часов тушили жилой дом

В Ярославле 5 часов тушили жилой дом

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

19 июня около часа ночи в Ярославле загорелся жилой дом. Пожар произошел на улице 3-я Сергейцевская. На место выехали 6 единиц техники и 21 человек личного состава. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 6 часам утра.

- В результате пожара уничтожен дом, а также надворная пристройка. Поврежден пластиковый сайдинг соседнего дома, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

По данным службы, есть пострадавшие. КП-Ярославль запросила официальный комментарий у регионального отделения СКР.