В Ярославской области в ДТП пострадали 3 человека

В Борисоглебском районе столкнулись два автомобиля ФОТО: пресс-служба МВД по Ярославской области

Утром 18 июня в Борисоглебском районе случилось ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля: «Дэу Нексия» и «Киа Рио». Это произошло на 7 километре дороги Новоселка-Щурово.

Водители обеих машин получили травмы и были госпитализированы. Кроме того, пострадал 41-летний пассажир «Дэу Нексия», он тоже в больнице.

На месте работали сотрудники ДПС и скорой помощи.

- Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе МВД по Ярославской области.