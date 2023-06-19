Житель Костромы распространял наркотики в Ярославской области

Мужчина распространял наркотики в Ярославском регионе ФОТО: пресс-служба СКР по Ярославской области

В Ярославле будут судить жителя Костромы, распространявшего наркотики на территории города, а также Рыбинска и Переславля-Залесского. Следствие выяснило, что запрещенные вещества мужчина продавал через интернет.

- Кроме того, следствием установлено, что обвиняемый склонял к потреблению наркотических средств несовершеннолетнего, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Мужчину задержали сотрудники управления наркоконтроля МВД региона. Теперь он предстанет перед судом. За свои преступления обвиняемому может грозить около 5 лет лишения свободы.