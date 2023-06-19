В Рыбинске открылась выставка миниатюр городских достопримечательностей

В музее-заповеднике Рыбинска открылась выставка миниатюр городских достопримечательностей. Местный житель и творец Виктор Петров представил эти необычные экспонаты, выполненные из металла, дерева и пластмассы.

- На стендах музея – миниатюрные памятники Дерунову, Ошанину, Нобелю, бурлаку, Остапу Бендеру, модели Спасо-Преображенского собора, водонапорной башни, фасады водоканала, городские фонтаны. Гордость коллекции — памятники, посвященные воинским и трудовым подвигам рыбинцев, - отметил глава города Дмитрий Рудаков.