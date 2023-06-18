В Ярославле проверили ход ремонта на участке Ленинградского проспекта Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в пятницу, 16 июня, специалисты департамента городского хозяйства мэрии и агентства по муниципальному заказу ЖКХ совместно с депутатами и подрядчиком проверили ход ремонта на участке Ленинградского проспекта.

Работы там идут с сентября прошлого года и сейчас большой объем работ уже выполнен. Отремонтировано около двух километров дороги, включая дублеры, установлены новые перильные и осевые ограждения, бордюрный камень, обустроены четыре новые автобусные остановки, горизонтальная разметка и установлены новые светофоры.

- На следующей неделе подрядная организация приступит к установке дублирующих дорожных знаков над проезжей частью. После сможем провести полную техническую приемку совместно с сотрудниками из ГИБДД, — сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.