Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 июня 2023 15:50

В Заволжском районе Ярославля 37-летний мужчина украл велосипед

Он признался в содеянном
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Заволжском районе Ярославля 37-летний мужчина украл велосипед

В Заволжском районе Ярославля 37-летний мужчина украл велосипед

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Заволжского района Ярославля обратился 33-летний местный житель и рассказал, что у него из подъезда на улице Серго Орджоникидзе украли велосипед. Его стоимость -10 тысяч рублей.

Полиция начала искать похитителя, и вскоре был установлен 37-летний подозреваемый. Он признался в содеянном. Ведется следствие.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.