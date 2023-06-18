В Заволжском районе Ярославля 37-летний мужчина украл велосипед Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Заволжского района Ярославля обратился 33-летний местный житель и рассказал, что у него из подъезда на улице Серго Орджоникидзе украли велосипед. Его стоимость -10 тысяч рублей.

Полиция начала искать похитителя, и вскоре был установлен 37-летний подозреваемый. Он признался в содеянном. Ведется следствие.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.