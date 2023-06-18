В Рыбинске семь выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по разным предметам. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске шесть выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по разным предметам. Четыре школьника получили высший балл по русскому языку – выпускники школ №№ 28 и 32 и двое – из второго лицея.

- 100 баллов по химии и литературе у двух учеников школы 10. 100 баллов по химии рыбинской школьницы — единственный такой результат в Ярославской области по этому предмету. Максимальный результат по математике в этом году — 98 баллов - в лицее 2. 9 учеников рыбинских школ набрали по этому предмету выше 90 баллов, - сообщил глава города Дмитрий Рудаков.