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НовостиОбщество18 июня 2023 8:43

У ярославского планетария запустили новую подсветку

По фасаду здания установили 60 прожекторов
Анастасия ГОЛУБЕВА
У ярославского планетария запустили новую подсветку

У ярославского планетария запустили новую подсветку

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле вчера, 17 июня, у планетария запустили новую яркую подсветку. Такой подарок был сделан на 60-летие со дня полета в космос Валентины Терешковой.

- Крышу и три яруса обсерватории дополнительно очертили полоски глубокого синего цвета, а на куполе звездного зала, подчеркивая его объем, установлены новые светоточки-звезды. По фасаду здания установили 60 прожекторов и более 270 линейных светильников, - сообщили в правительстве региона.