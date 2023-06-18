У ярославского планетария запустили новую подсветку Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле вчера, 17 июня, у планетария запустили новую яркую подсветку. Такой подарок был сделан на 60-летие со дня полета в космос Валентины Терешковой.

- Крышу и три яруса обсерватории дополнительно очертили полоски глубокого синего цвета, а на куполе звездного зала, подчеркивая его объем, установлены новые светоточки-звезды. По фасаду здания установили 60 прожекторов и более 270 линейных светильников, - сообщили в правительстве региона.