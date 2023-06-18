В Ярославле празднование юбилея полета Валентины Терешковой завершилось салютом. ФОТО: телеграм-канал Артема Молчанова

В Ярославле вчера, 17 июня, праздновали 60-летие со дня полета в космос Валентины Терешковой. Первая женщина-космонавт посетила область и мероприятия, которые были подготовлены в ее честь. Вечер субботы завершился ярким салютом, он собрал большое количество местных жителей и гостей города.

Помимо салюта, был подготовлен еще один сюрприз – новая подсветка планетария. Об этом рассказал губернатора нашего региона.

- Наши звезды должны гореть по-настоящему ярко, - отметил Михаил Евраев.