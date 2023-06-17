В Ярославле устроили авиашоу в честь 60-летия со дня полета в космос Валентины Терешковой

Выступили «Русские Витязи» и другие пилотажные группы Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 17 июня, празднуют 60-летие со дня полета в космос Валентины Терешковой. Одним из главных событий стало выступление авиагруппы «Русские Витязи». Четыре истребителя Су-35С под руководством летчиков профессионального класса продемонстрировали групповое пилотирование и одиночные трюки в небе.

- А после в небе над Стрелкой прошли показательные выступления заслуженного мастера спорта России Светланы Капаниной, московской пилотажной группы «Первый полет» и спортсменов 309-го центра специальной парашютной подготовки ВДВ и Рыбинского авиаклуба ДОСААФ России, - рассказали в мэрии Ярославля.