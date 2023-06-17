Жительница Рыбинского района отдала мошенникам больше 600 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Рыбинском районе 39-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Женщине позвонили неизвестные и представились сотрудником банка. Они сообщили, что мошенники хотят получить ее деньги. Для того, чтобы этого не произошло, по их словам, нужно было оформить кредит и перевести средства якобы на безопасный счет.

- Потерпевшая не стала проверять в банке информацию, которую ей сообщили по телефону, выполнила все указания. Сумма ущерба составила 682 тыс. рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. – Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».