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НовостиОбщество17 июня 2023 15:27

Жительница Рыбинского района отдала мошенникам больше 600 тысяч рублей

Злоумышленники действовали по телефону
Анастасия ГОЛУБЕВА
Жительница Рыбинского района отдала мошенникам больше 600 тысяч рублей

Жительница Рыбинского района отдала мошенникам больше 600 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В Рыбинском районе 39-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Женщине позвонили неизвестные и представились сотрудником банка. Они сообщили, что мошенники хотят получить ее деньги. Для того, чтобы этого не произошло, по их словам, нужно было оформить кредит и перевести средства якобы на безопасный счет.

- Потерпевшая не стала проверять в банке информацию, которую ей сообщили по телефону, выполнила все указания. Сумма ущерба составила 682 тыс. рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. – Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».