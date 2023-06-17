В Ярославль приехала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославль сегодня, 17 июня, приехала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. В городе отмечается 60-летие со дня ее полета в космос. Валентина Терешкова посетила обновленный музей «Космос» в селе Никульское. В числе почетных гостей также были глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, министр просвещения Сергей Кравцов, вице-премьер РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Перед посещением музея «Космос» первая женщина-космонавт, губернатор и почетные гости побывали в храме Святителя Николая Чудотворца.

– Не любить Ярославскую землю нельзя, и я рада, что мы построили храм. Это память и знак благодарности Ярославской земле. Тут живет хороший, надежный народ. И мы, конечно, всеми силами, всеми своими делами поддерживаем нашего Президента. Вчера у меня была встреча с Владимиром Владимировичем, и он просил передать всем привет и сказать, что Ярославская земля всегда славилась добрыми делами во имя Отечества. А я хочу сказать вам спасибо за память, за помощь, за то, что мы собираемся здесь, – сказала Валентина Терешкова. – Можно много сегодня говорить о добрых делах ярославцев, но самое главное – сказать спасибо за то, что вы есть и поддерживаете. И это дает мне силы!

После ремонта в залах основного здания музея разместили экспозиция, посвященная Валентине Терешковой, а также новая интерактивная экспозиция «На Марсе классно!».

В работе с посетителями будут активно использоваться подробный макет марсианской базы, современные технологии в сферах робототехники и аэропоники, 18-метровый панорамный экран, на котором демонстрируется полет Земля – Марс.