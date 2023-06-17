В Ярославле прошел первый выпуск сестер милосердия

После трехмесячного курса обучения в Ярославле состоялся выпуск сестер милосердия Фото: Оксана ЗУЙКО

На базе ярославского медицинского университета прошли обучение студенты-медики и волонтеры. По окончании курса они получили статус младших медицинских сестер по уходу за больными.

Проект был реализован силами ЯГМУ и клиники святителя Алексия в Москве. Отбор вели представители Русской православной церкви. Выпускники смогут помогать тяжело больным людям в больницах и госпиталях.

Первый выпуск составил около 40 человек. Все они три месяца изучали основы медицины. Особое внимание уделялось психологии и умению грамотно взаимодействовать с людьми. Теперь их ждет практика в медицинских учреждениях.