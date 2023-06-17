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НовостиПроисшествия17 июня 2023 11:30

В Ярославской области столкнулись два грузовика и внедорожник

Есть пострадавшие
Рада Шпилевая
В Ростовском районе столкнулись три автомобиля

В Ростовском районе столкнулись три автомобиля

Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовском районе сегодня, 17 июня, примерно в 8 часов произошло тройное ДТП.

Столкнулись два грузовика «МАН» и «Газон Некст» и внедорожник «КИА Сарента». Инцидент произошел на 147 километре трассы М-8.

- В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие 3 человека личного состава и 1 единица техники, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Информация о них уточняется.