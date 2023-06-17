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НовостиОбщество17 июня 2023 7:24

В ярославскую больницу №9 привезли магнитно-резонансный томограф

Потратили на него 87 миллионов рублей
Анастасия ГОЛУБЕВА
В ярославскую больницу №9 привезли магнитно-резонансный томограф

В ярославскую больницу №9 привезли магнитно-резонансный томограф

Фото: Правительство Ярославской области

В ярославскую больницу №9 привезли магнитно-резонансный томограф. Его стоимость – 87 миллионов рублей. Аппарат может проводить сканирование центральной нервной системы, суставов, органов малого таза и брюшной полости с высоким качеством изображения. Оборудование многофункциональное и отлично подходит для решения поликлинических задач.

– Томограф станет весомым подспорьем для диагностической службы нашей больницы и будет востребованным. В день планируем выполнять около 15 исследований, – пояснил главный врач медучреждения Станислав Белокуров. – МРТ размещен в помещении, которое предварительно было капитально отремонтировано. Стоимость работ составила порядка 8 миллионов рублей.