В Ростовском кремле 17 июня покажут фильм «Семь стариков и одна девушка» Фото: Правительство Ярославской области

В Ростовском кремле все лето работает кинотеатр под открытым небом. Каждую субботу все желающие в 19 часов могут посмотреть там фильм. Вход свободный.

Завтра, 17 июня, на территории Конюшенного двора вновь будет показ. Местные жители и гости города могут придти туда и насладиться летним вечером в интересном формате. На этот раз зрители увидят фильм «Семь стариков и одна девушка». Примечательно, что кино снимали в Ростове.