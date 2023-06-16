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НовостиЗвезды16 июня 2023 14:05

В Ростовском кремле 17 июня покажут фильм «Семь стариков и одна девушка»

Вход для всех свободный
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ростовском кремле 17 июня покажут фильм «Семь стариков и одна девушка»

В Ростовском кремле 17 июня покажут фильм «Семь стариков и одна девушка»

Фото: Правительство Ярославской области

В Ростовском кремле все лето работает кинотеатр под открытым небом. Каждую субботу все желающие в 19 часов могут посмотреть там фильм. Вход свободный.

Завтра, 17 июня, на территории Конюшенного двора вновь будет показ. Местные жители и гости города могут придти туда и насладиться летним вечером в интересном формате. На этот раз зрители увидят фильм «Семь стариков и одна девушка». Примечательно, что кино снимали в Ростове.