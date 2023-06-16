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НовостиОбщество16 июня 2023 13:16

В Рыбинске строят дополнительную парковку у ОДК «Сатурн»

На все работы потратят около 16 миллионов рублей
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске строят дополнительную парковку у ОДК «Сатурн»

В Рыбинске строят дополнительную парковку у ОДК «Сатурн»

В Рыбинске строят дополнительную парковку у ОДК «Сатурн». Проект этой территории - 3,5 тысячи квадратных метров - создало само предприятие. На все работы потратят около 16 миллионов рублей. Стройкой будет заниматься местный подрядчик.

- Необходимый для этого района объект, он позволит разгрузить близлежащие дворы, где обычно вынуждено паркуются сотрудники предприятия. Срок окончания работ по контракту 30 августа, - сообщил глава города Дмитрий Рудаков.