В Рыбинске строят дополнительную парковку у ОДК «Сатурн»

В Рыбинске строят дополнительную парковку у ОДК «Сатурн». Проект этой территории - 3,5 тысячи квадратных метров - создало само предприятие. На все работы потратят около 16 миллионов рублей. Стройкой будет заниматься местный подрядчик.

- Необходимый для этого района объект, он позволит разгрузить близлежащие дворы, где обычно вынуждено паркуются сотрудники предприятия. Срок окончания работ по контракту 30 августа, - сообщил глава города Дмитрий Рудаков.