В Ярославской области, благодаря расширению технических производств, появится 570 новых рабочих мест Фото: Правительство Ярославской области

В эти дни, с 14 по 17 июня, в городе на Неве проходит Петербургский международный экономический форум. Сегодня, 16 июня, были подписаны еще два важных соглашения для Ярославской области.

Губернатор региона Михаил Евраев и генеральный директор предприятия «Автодизель» Андрей Матюшин договорились о том, что Ярославский моторный завод вложит почти семь миллиардов рублей для расширения производства. Это даст 350 новых рабочих мест. Также на ПМЭФ губернатор договорился о расширении производства Ярославского завода дизельной аппаратуры. На эти цели предприятие направит 4,2 миллиарда рублей. Будет организовано не менее 150 новых рабочих мест.

Второе соглашение Михаил Евраев подписал с генеральным директором компании «Русская механика» Леонид Можейко. Проект стоимостью 2,2 миллиарда рублей будет реализован до 2030 года и даст не менее 70 рабочих мест. Уже в 2026 году планируется начать серийное производство 4-тактных малокубатурных двигателей объемом более 30 тысяч штук в год.