В Ярославле полиция нашла похитителя скульптуры утиного семейства Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле полиция установила подозреваемого в похищении скульптуры утиного семейства с Речного вокзала. Им оказался 28-летний мужчина. Он признался в содеянном и пояснил, что украл арт-объект для себя.

- Полицией по Кировскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Напомним, что маму-утку с четырьмя утятами украли в ночь с 11 на 12 июня, а вернули на место - вчера, 15 июня.