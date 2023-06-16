В Ярославле вокруг Ротонды установили временную арт-галерею Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле вокруг Ротонды установили забор с арт-галереей. Сейчас здание находится на стадии реставрации, на ограждении представлены фотографии исторического вида Ротонды, которое сейчас будут восстанавливать.

Помимо этого, во временную галерею помещены рассказы об архитекторе Петре Яковлевиче Панькове, создавшем множество зданий в первой половине 19 веке. После реставрации внутри Ротонды планируется открыть заведение общепита.

— Сейчас мы находимся в самой начальной стадии — это подготовительные работы. Мы установили ограждения, начали устанавливать баннер, на котором изобразили фрагменты истории города. Предполагается выполнить полный комплекс реставрации. Проведем полную замену кровельного покрытия, выполним реставрацию фасада, заменим оконные и дверные блоки, отремонтируем интерьер. Максимально постараемся сделать комплекс в едином стиле с гостиным двором, — рассказал директор реставрационной организации Андрей Маслов.