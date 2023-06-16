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НовостиОбщество16 июня 2023 7:50

В Ярославле продолжают высаживать ковровые цветники

Всего планируют посадить более 500 тысяч цветов
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле продолжают высаживать ковровые цветники

В Ярославле продолжают высаживать ковровые цветники

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле продолжают высаживать ковровые цветники. Наполнять город красотой сотрудники Горзеленхозстроя начали еще в конце мая. Всего планируют посадить более 500 тысяч цветов.

Самыми популярными с прошлого года остаются следующие сорта цветов: бегония, герань, цинерария, альтернантера и другие.

- Кроме того, в этом году установят 200 кашпо. Часть из них уже появилась в районе часовни Казанской иконы Божией Матери и на Комсомольской площади, - рассказали в мэрии Ярославля.