В Ярославле продолжают высаживать ковровые цветники Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле продолжают высаживать ковровые цветники. Наполнять город красотой сотрудники Горзеленхозстроя начали еще в конце мая. Всего планируют посадить более 500 тысяч цветов.

Самыми популярными с прошлого года остаются следующие сорта цветов: бегония, герань, цинерария, альтернантера и другие.

- Кроме того, в этом году установят 200 кашпо. Часть из них уже появилась в районе часовни Казанской иконы Божией Матери и на Комсомольской площади, - рассказали в мэрии Ярославля.