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НовостиПроисшествия16 июня 2023 7:12

В Ярославском районе в ДТП с мотоциклом пострадали два человека

Один из них госпитализирован
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославском районе в ДТП с мотоциклом пострадали два человека

В Ярославском районе в ДТП с мотоциклом пострадали два человека

Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославском районе вчера, 15 июня, примерно в 23:50 в поселке Красный Бор произошло ДТП. Мотоцикл, за рулем которого находился 17-летний водитель, врезался в дерево. Скорей всего, молодой человек не справился с управлением. Врачи оказали ему медицинскую помощь на месте аварии. В больницу с травмами увезли 18-летнюю девушку-пассажирку.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, бригада СМП. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.