«Ростелеком» и правительство Ярославской области договорились о расширении цифрового сотрудничества

Во время подписания договора о сотрудничестве. ФОТО: ПАО «Ростелеком»

15 июня на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписали соглашение о взаимодействии. Стороны планируют сотрудничать в вопросах, связанных с разработкой и реализацией проектов, предусмотренных региональной стратегией цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления.

— В партнерстве мы продолжим внедрять в регионе прикладные современные цифровые решения, повышать доступность электронных сервисов для жителей области. Вместе мы совершенствует систему «112», организуем видеотрансляции при проведении ЕГЭ и выборов в единый день голосования, видеонаблюдение за ремонтом по проекту «Наши дворы». Будем продолжать сотрудничество и искать новые точки развития, — пояснил губернатор Михаил Евраев.

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский (на фото – слева) и губернатор Ярославской области Михаил Евраев. ФОТО: ПАО «Ростелеком»

В 2016 году провайдер создал систему «112» и организовал телекоммуникационную инфраструктуру для ее работы, а в 2022 году впервые в стране перевел ее на отечественное программное обеспечение. В 2021 году оператор связи внедрил цифровые решения для Ярославского областного департамента здравоохранения и фармации. В целях улучшения медицинского обслуживания населения реализованы два проекта: «Создание информационной системы медицинских изображений» и «Диспетчеризация скорой медицинской помощи».

— Мы активно работаем над расширением зоны своего присутствия на территориях. В 2023 году запланировано развитие проекта по устранению цифрового неравенства. У нас есть решения для цифровой трансформации регионов и муниципалитетов, включая интеллектуальные транспортные системы, проекты энергоэффективности, интеллектуальное видеонаблюдение, сервисы для умных и безопасных городов. Надеемся, подписанное соглашение расширит сферы нашего взаимодействия с правительством Ярославской области, — сообщил вице-президент — директор МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов.

Добавим, что цифровая трансформация направлена на внедрение во все сферы региональной экономики современных технологий. Это позволит повысить качество предоставления государственных услуг.