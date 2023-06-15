В Ярославской области 16 школьников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области 16 школьников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Всего экзамен сдавали 5625 человек. Из них, 18 выпускников не справились с минимальным порогом. Они будут пересдавать экзамен в резервный день, 22 июня, либо в дополнительный период – 6 сентября.

- Сейчас в регионе насчитывается 31 стобалльник: по литературе – 13 человек, по химии – 1, по географии – 1, по русскому языку – 16. Основной период ЕГЭ в 2023 году продлится по 1 июля, - сообщили в правительстве Ярославской области.