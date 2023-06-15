Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика15 июня 2023 14:24

В Ярославле бывшая табачная фабрика получит новую жизнь

Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ Михаил Евраев и Владимир Галагаев
Анастасия ГОЛУБЕВА
Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ Михаил Евраев и Владимир Галагаев

Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ Михаил Евраев и Владимир Галагаев

Фото: Правительство Ярославской области

В Северной столице в эти дни, с 14 по 17 июня, проходит Петербургский международный экономический форум. На нем принимается большое количество решений, относительно нашего региона.

В Ярославле отреставрируют здание бывшей табачной фабрики – оно получит новую жизнь. Соответствующее соглашение сегодня, 15 июня, подписали на ПМЭФ губернатор региона Михаил Евраев и собственник ООО «ЭКО» Владимир Галагаев.

Компания готова инвестировать в проект 4,5 миллиарда рублей. Ярославль, благодаря обновленной территории, получит 200 рабочих мест и новую, благоустроенную зону в самом центре города.

- Площадка, на которой раньше располагалась фабрика «Балканская звезда», преобразится, но сохранит свою историко-культурную уникальность. Планируем провести реставрацию расположенных здесь памятников архитектуры, создать общественные, деловые и жилые объекты. Концепцию проекта разработал заслуженный архитектор РФ Максим Борисович Атаянц, - сообщил Михаил Евраев.