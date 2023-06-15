В Ярославле бывшая табачная фабрика получит новую жизнь

Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ Михаил Евраев и Владимир Галагаев Фото: Правительство Ярославской области

В Северной столице в эти дни, с 14 по 17 июня, проходит Петербургский международный экономический форум. На нем принимается большое количество решений, относительно нашего региона.

В Ярославле отреставрируют здание бывшей табачной фабрики – оно получит новую жизнь. Соответствующее соглашение сегодня, 15 июня, подписали на ПМЭФ губернатор региона Михаил Евраев и собственник ООО «ЭКО» Владимир Галагаев.

Компания готова инвестировать в проект 4,5 миллиарда рублей. Ярославль, благодаря обновленной территории, получит 200 рабочих мест и новую, благоустроенную зону в самом центре города.

- Площадка, на которой раньше располагалась фабрика «Балканская звезда», преобразится, но сохранит свою историко-культурную уникальность. Планируем провести реставрацию расположенных здесь памятников архитектуры, создать общественные, деловые и жилые объекты. Концепцию проекта разработал заслуженный архитектор РФ Максим Борисович Атаянц, - сообщил Михаил Евраев.