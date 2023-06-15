В Ярославле полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который избил пассажира в трамвае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по статье «Побои» в отношении мужчины, который избил пассажира в трамвае. Инцидент произошел 10 июня. Нетрезвый местный житель начал приставать к одному из пассажиров трамвая. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой злоумышленник избил 19-летнего молодого человека и разбил окно в транспорте. Через это самое окно мужчина выпрыгнул на улицу и скрылся.

- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В ходе розыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении преступления, 32-летний неработающий местный житель, который дал признательные показания. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.