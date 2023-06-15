Мэр Ярославля Артем Молчанов выступил на ПМЭФ Фото: Мэрия Ярославля

ПМЭФ проходит в нашей стране с 14 по 17 июня. Мэр Ярославля Артем Молчанов сегодня, 15 июня, выступил на Петербургском международном экономическом форуме в рамках сессии «А дома лучше!». Обсуждения шли на тему внутреннего туризма, а конкретнее – о том, что необходимо работать над повышением туристической привлекательности городов.

Артем Молчанов рассказал о нескольких масштабных мероприятиях, которые проходят на ярославской земле.

- В Ярославле есть крупные имиджевые фестивали и праздники. Это «Джаз над Волгой», День мороженого, Будущее театральной России, «Пир на Волге», уже полюбилась зрителям «Музейная набережная». Считаю, что столица Золотого кольца должна быть наполнена мероприятиями не только по праздникам, но и каждую неделю, а возможно, даже каждый день. Все это мы делаем, чтобы разнообразить досуг жителей города, и чтобы каждый турист возвращался в Ярославль, потому что здесь можно хорошо провести время, - подчеркнул мэр города.