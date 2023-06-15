Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг ООО «Два С»

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• Выборы депутатов Ярославской областной Думы восьмого созыва
• Выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области
Расценки:
Стоимость работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов приведены ниже:
Собственная широкоформатная печать на принтере MIMAKI SWJ-320S4 разрешение 360 – 720 dpi
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Собственная интерьерная печать 1440 – dpi
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Печать для наружной рекламы
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Постпечатные работы
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Минимальный заказ печати - 1 квадратный метр
При заказе печати нестандартной ширины, стоимость заказа обговаривается с менеджером
Срок изготовления заказа от 1 дня
Прайс-лист на листовые материалы
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Прайс-лист на РЕЗКУ листовых материалов
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Прайс на УФ печать
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Прайс на цифровую печать
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Печать форматов, не указанных в прайсе рассчитывается отдельно. Срок изготовления - в течение суток.
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В зависимости от тиража стоимость изготовления сувенирной продукции может изменяться.
Контактные данные:
ООО «Два С»
Общество с ограниченной ответственностью «Два С»
Юр. адрес: 150001, г. Ярославль, Б. Федоровская, 75, кв. 31
Факт. адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская 47Б
Тел: (4852) 208-008
ИНН: 7604165953
КПП: 760401001
ОГРН: 1097604017169
р/с 40702810277020005176
Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк
БИК: 042908612
к/с 30101810100000000612
Адрес банка: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, 21а
Генеральный директор: Кузьмин Д.Е.
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ИНН 7604165953, ОГРН 1097604017169