Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг ООО «Два С»

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• Выборы депутатов Ярославской областной Думы восьмого созыва

• Выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области

Расценки:

Стоимость работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов приведены ниже:

Собственная широкоформатная печать на принтере MIMAKI SWJ-320S4 разрешение 360 – 720 dpi

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Собственная интерьерная печать 1440 – dpi

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Печать для наружной рекламы

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Постпечатные работы

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Минимальный заказ печати - 1 квадратный метр

При заказе печати нестандартной ширины, стоимость заказа обговаривается с менеджером

Срок изготовления заказа от 1 дня

Прайс-лист на листовые материалы

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Прайс-лист на РЕЗКУ листовых материалов

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Прайс на УФ печать

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Прайс на цифровую печать

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Печать форматов, не указанных в прайсе рассчитывается отдельно. Срок изготовления - в течение суток.

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В зависимости от тиража стоимость изготовления сувенирной продукции может изменяться.

Контактные данные:

ООО «Два С»

Общество с ограниченной ответственностью «Два С»

Юр. адрес: 150001, г. Ярославль, Б. Федоровская, 75, кв. 31

Факт. адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская 47Б

Тел: (4852) 208-008

ИНН: 7604165953

КПП: 760401001

ОГРН: 1097604017169

р/с 40702810277020005176

Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк

БИК: 042908612

к/с 30101810100000000612

Адрес банка: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, 21а

Генеральный директор: Кузьмин Д.Е.

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ИНН 7604165953, ОГРН 1097604017169