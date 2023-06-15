В Ярославском районе в столкновении грузовика и иномарки погиб мужчина

Авария произошла ночью 14 июня Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославском районе вчера, 14 июня, примерно в 23 часа произошло ДТП. На 12 километре автодороги «Ярославль-Иваново» столкнулись грузовик «ГАЗ», за рулем которого был 37-летний водитель, и легковушка «Хендай» под управлением 54-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Хундай» скончался на месте. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, бригада СМП. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.