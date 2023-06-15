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НовостиПроисшествия15 июня 2023 9:43

В Ярославском районе восьмилетний мальчик выпал из окна второго этажа

Сейчас он находится в больнице
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославском районе восьмилетний мальчик выпал из окна второго этажа

В Ярославском районе восьмилетний мальчик выпал из окна второго этажа

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославском районе вчера, 14 июня, восьмилетний мальчик выпал из окна второго этажа. Об этом в полицию сообщили сотрудники больницы, куда госпитализировали ребенка.

Выяснилось, что мальчик облокотился на москитную сетку в частном доме и выпал из окна, выдавив ее.

- По предварительной информации, мальчик находился дома под присмотром взрослых. Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних с родителями проведена профилактическая беседа. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.