Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июня 2023 8:10

В Ярославле пройдут выборы в облдуму

Голосование продлится три дня
Рада Шпилевая
На заседании областной думы утвердили даты выборов ФОТО: официальный сайт Ярославской областной думы

На заседании областной думы утвердили даты выборов ФОТО: официальный сайт Ярославской областной думы

На заседании Ярославской областной думы утвердили даты выборов депутатов. Голосование пройдет в начале осени: с 8 по 10 сентября.

По словам председателя думы Михаила Боровицкого, в этот раз выборы будут проводиться по новой системе. Всего в региональный парламент будет избрано 46 депутатов, из которых 34 – по одномандатным округам, и 12 – по территориальным партийным округам.

- Это связано с возросшим в обществе запросом на персонализацию ответственности депутатов перед избирателями. После долгих обсуждений в думе было принято соответствующее решение, - отметил спикер думы.

Относительно дистанционного голосования решение еще не принято.