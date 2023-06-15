В Ярославле пройдут выборы в облдуму

На заседании областной думы утвердили даты выборов ФОТО: официальный сайт Ярославской областной думы

На заседании Ярославской областной думы утвердили даты выборов депутатов. Голосование пройдет в начале осени: с 8 по 10 сентября.

По словам председателя думы Михаила Боровицкого, в этот раз выборы будут проводиться по новой системе. Всего в региональный парламент будет избрано 46 депутатов, из которых 34 – по одномандатным округам, и 12 – по территориальным партийным округам.

- Это связано с возросшим в обществе запросом на персонализацию ответственности депутатов перед избирателями. После долгих обсуждений в думе было принято соответствующее решение, - отметил спикер думы.

Относительно дистанционного голосования решение еще не принято.