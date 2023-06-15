В Ярославской области мужчина получил 11 лет за убийство

Житель Брейтовского района приговорен к 11 годам колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Состоялся суд над жителем Брейтовского района, обвиняемого в убийстве своей знакомой. Преступление было совершено 52-летним в январе 2023 года в деревне Лопатино. Суд установил, что он пришел в гости к потерпевшей, они начали распивать спиртное и повздорили. В ходе пьяной ссоры подсудимый нанес женщине множество ударов рукой в область головы и шеи. От побоев она скончалась на месте. Мужчина же, стремясь замести следы преступления, вынес ее тело во двор и накрыл попавшимися под руку предметами.

- В момент совершения данного преступления подсудимый имел не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость за совершение аналогичного преступления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Суд признал его виновным и приговорил к 11 годам лишения свободы. Отбывать срок наказания он будет в исправительной колонии особого режима.