В Ярославле проходит Международная неделя планетариев Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Ярославле с 14 по 17 июня проходит Международная неделя планетариев. В этом году она приурочена к 60-летию полета в космос первой женщины-космонавта, Героя Советского Союза Валентины Терешковой.

Вместе со специалистами из Ярославской области в мероприятиях участвуют гости из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Иркутска, Калининграда, Самары, Воронежа, Кирова, Ижевска, Томска, Пензы, Новосибирска, Кировска, Твери, а также из Белоруссии и Египта. Всего – больше 100 человек.

- Международная неделя планетариев включает в себя VI международный фестиваль научно-популярных программ «Отражение Вселенной» и VI международную конференцию «Планетарий XXI века». В этом году мероприятия проходят при поддержке Фонда президентских грантов. Участники рассматривают широкий круг вопросов, связанных с деятельностью планетариев как ультрасовременных информационно-познавательных комплексов, обладающих уникальным инструментарием, - рассказали в правительстве региона.